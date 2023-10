‘Ndrangheta, maxi operazione dei carabinieri: arresti ad Ascoli

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 30 ottobre 2023 - Un’imponente operazione dei carabinieri è scattata questa mattina all’alba a Porto d’Ascoli, ed ha portato ad arresti. Il maxi blitz, che avrebbe collegamenti con la lotta alla Ndrangheta, ha coinvolto un elicottero e diverse pattuglie dell’Arma che stanno agendo su diverse zone del quartiere sambenedettese: il primo arresto è stato eseguito in via Mare. I carabinieri ora stanno continuando a lavorare in altre zone interne lungo la Salaria. Ci sono pattuglie in tutta la provincia.

Notizia in aggiornamento