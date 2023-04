Ascoli, la ’ndrangheta prova a infiltrarsi nella ricostruzione post terremoto

Ascoli Piceno, 15 aprile 2023 – “Non emergono associazioni criminali radicate nel territorio marchigiano ma sono state rilevate propaggini riconducibili alle mafie tradizionali”. E’ quanto si legge dalla relazione semestrale inviata dalla direzione investigativa antimafia al Parlamento. Il periodo preso in analisi è il primo semestre del 2022. La regione Marche è caratterizzata da una elevata densità di imprese operanti nei vari settori dell’agroalimentare, del manifatturiero e del turismo. Il sistema produttivo, per lo più basato su imprese di piccole e medie dimensioni, potrebbe essere potenzialmente attrattivo per la criminalità organizzata soprattutto con scopi di riciclaggio e reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti. Il rapporto si è occupato anche dei pericoli di infiltrazioni di organizzazioni criminali nei territori terremotati, attirati dai fondi per la ricostruzione. Si tratta di somme veramente ingenti e quando ci sono tanti soldi in gioco le organizzazioni mafiose sono sempre pronte ad approfittarne.

Il territorio marchigiano, colpito dal sisma del 2016, continua infatti ad essere interessato dai lavori di demolizione, smaltimento delle macerie, nonché dalle opere di ricostruzione che impegnano considerevoli finanziamenti pubblici, non ultime le importanti risorse assegnate alla Regione Marche con il Pnrr, i fondi Next Generation Ue e i fondi strutturali della Programmazione 2021-2027, che devono far mantenere alta l’attenzione per il contrasto alle infiltrazioni mafiose. Dall’attività di analisi e dalle investigazioni effettuate dalla commissione antimafia relativamente al periodo gennaio-giugno 2022 è emerso che ad oggi in particolare è da tempo documentata la presenza e l’operatività di soggetti di matrice ’ndranghetistica interessati prevalentemente all’infiltrazione del tessuto economico ed imprenditoriale. Il rapporto è di un anno fa e non fotografa un quadro attuale.

Gli amministratori pubblici interessati in particolare alla ricostruzione continuano a chiedere alle forze di polizia di mantenere alta l’attenzione per evitare che i fondi per il terremoto finiscano ad organizzazioni criminali, ma anche a semplici soggetti allettati dal guadagno facile. Il fenomeno della criminalità di matrice straniera nelle Marche si è andato progressivamente consolidando mediante la presenza di gruppi criminali che sono riusciti a ritagliarsi notevoli spazi. Tra i sodalizi composti da extracomunitari, negli ultimi anni si confermano episodi delittuosi commessi dalla criminalità albanese, nigeriana, pakistana e afghana.