Nduccio e Carestia sul palco

L’associazione Lido degli Aranci ha due programmazioni imminenti, una a Grottammare e l’altra a Ripatransone, per le quali i biglietti stanno per terminare. Il 22 aprile al Teatro Lugi Mercantini, secondo appuntamento con la rassegna "Ridendo conDi(a)letto" che questa volta porta in scena la comicità abruzzese. Alle 21,15, con la presentazione di Gloria Conti, saliranno sul palco ‘Nduccio e Angelo Carestia. Infoline al 335.6234568 e nei canali social ufficiali. Ingresso euro 10. Prevendite abituali senza costi aggiuntivi a Grottammare presso il Caffè Ramona e il Bar Spadino. A San Benedetto Al LaborFoto di Domenico Campanelli, a Ripatransone alla Croce Azzurra e all’Alimentari Vespasiani. Parte del ricavato sarà donato alla Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano. Il secondo evento si terrà al Teatro delle Energie il 30 aprile con lo show di Angelo Carestia. Per la prevendita 335.6234568