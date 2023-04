Neanche la pioggia riesce a fermare il Cavallo di Fuoco

La pioggia caduta nella giornata di domenica non ha fermato l’attesa manifestazione del Cavallo di Fuoco. Una tra le rievocazioni folkloristiche e pirotecniche più antiche e singolari d’Italia, "Patrimonio d’Italia per la Tradizione", che ogni anno va in scena a Ripatransone. Il Cavallo di fuoco, inserito nelle iniziative della seconda edizione della "Settimana del fuoco", è tornato a illuminare Ripatransone con luci e scintille nella serata dell’Ottava di Pasqua, festa in onore della Madonna di San Giovanni. Lo spettacolo pirotecnico è nato nel Belvedere del Piceno nel 1682, in ricordo di quanto successe il 10 maggio di quell’anno, quando un artificiere cavalcò un equino esibendosi in piazza nella data dell’incoronazione della Madonna di San Giovanni. Da allora i ripani si trovano ogni anno, nella sera della Domenica in Albis, a rievocare un evento che è molto di più di un semplice gioco di fuochi d’artificio.