Necessaria maggiore manutenzione

Con una bomba di acqua e grandine di quella portata sarebbe stato difficile contenere gli allagamenti lungo la provinciale Valtesino, ma i disagi sarebbero stati di meno se vi fosse una costante manutenzione della strada e dei terreni coltivati a monte della carreggiata. Un problema ci si ripete ad ogni violento temporale. Partiamo dalla necessità di realizzare e tenere pulite ed in perfetta efficienza le fosse o canali di scolo dei campi proprio per evitare che l’acqua piovana, quando arriva con forte intensità, trascini a valle il terreno allagando fogne e strade e costringendo gli Enti pubblici ad intervenire a spese dei cittadini. Un tempo era prassi comune e gli agricoltori lo facevano con grande attenzione, ora questa pratica è stata dimenticata o abbandonata ed i risultati si vedono. L’altra notte fiumi di fango hanno raggiunto la Valtesino formando un conglomerato con il ghiaccio della grandine imprigionando diverse vetture in transito. Servono maggiori controlli in tale direzione. Vi è poi anche la questione delle scoline ai margini della strada che non sono pulite, rendendo difficile il passaggio dell’acqua fino ai punti di raccolta. Un lavoro di competenza della Provincia di Ascoli. Provincia che deve gestire circa 150 chilometri di strade avendo a disposizione solo qualche operaio.

ma. ie.