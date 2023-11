"Necessario per avere l’eccellenza"

L’amministratore delegato dalla Magazzini Gabrielli Luca Silvestrelli ha detto in emerito al nuovo supermercato Tigre ha detto: "Il nuovo Tigre non dista molto dal precedente, ma la nuova collocazione era necessaria per dargli quei connotati di eccellenza, sotto il profilo della sostenibilità, che lo rendessero all’avanguardia per quanto riguarda la qualità e i servizi. Il nuovo punto vendita ci permetterà di offrire alla nostra città l’ultima evoluzione del supermercato Tigre. È motivo di orgoglio per me che questa apertura avvenga proprio nell’anno dell’importante acquisizione dei 53 punti vendita ex Coop a Roma e provincia". Il nuovo Tigre di Monticelli di Viale dei Platani si sviluppa su una superficie totale di 2.100 metri quadrati, impiegherà una squadra di 38 addetti, composta da tutti collaboratori del vecchio punto di vendita a cui si sono aggiunti quattro nuove unità. Il nuovo Tigre, per il quale è stato realizzato un ampio parcheggio di 146 posti auto, oltre a 38 posti auto realizzati a servizio del quartiere, dista appena 700 metri dal precedente ed ha quei connotati di eccellenza, che lo rendono all’avanguardia nella qualità e nei servizi. In continuità con il passato, vengono confermati alcuni importanti servizi: la possibilità di ordinare la spesa online sul sito oasitigre.it in modalità Click&Home per ricevere la spesa a casa o Click&Collect per ritirare la spesa nel punto vendita. "Il punto vendita è pronto a rispondere, in maniera efficace, ai cambiamenti legati al modo di fare la spesa – ha dichiarato il nuovo direttore Fabrizio Stipa – La nostra clientela continuerà così a poter considerare, come in passato il Tigre di Monticelli un punto di riferimento per la sua spesa quotidiana".