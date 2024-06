Negozi di accoglienza turistica: internet gratis e info agli stranieri

Il comune di Grottammare punta sempre di più sull’accoglienza turistica e lancia il bando di Negozio turistico e pro loco.

Saranno quattro i negozi che saranno selezionati, fra quelli che si proporranno: uno nel borgo antico, uno in zona Ischia Ascolani e due nel centro, fra via Sisto V a nord e via Sandro Pertini a sud. Il Negozio turistico e pro loco, sarà riconoscibile attraverso un’apposita vetrofania. Le attività dovranno impegnarsi a tenere aperto il negozio con orario continuato e ininterrotto, mattina e pomeriggio, per complessive sei ore e per almeno due ore serali dal 15 giugno al 15 settembre; dovranno individuare all’interno del negozio un’area dedicata con un computer connesso a internet a uso gratuito a disposizione del turista consumatore e in generale dell’avventore; a distribuire materiale cartaceo informativo di promozione turistica; a mettere a disposizione almeno una unità di personale con competenze linguistiche adeguate, tipo inglese, tedesco, ecc. e a consentire l’utilizzo dei servizi igienici. Per i servizi svolti a favore dell’immagine turistica della città, i commercianti selezionati riceveranno una riduzione del 50% dell’aliquota Tari con un massimo di 500 euro per ciascuna attività. Sempre al fine di valorizzare il turismo, la Giunta ha deciso inoltre che i due Musei, Il torrione della Battaglia e quello del "Tarpato", dovranno essere aperti tutti i giorni, dal 2 luglio al 1 settembre, compreso il 15 agosto dalle ore 20 alle 23.

Inoltre i vertici del Consorzio Vecchio Incasato Grottammare oltre a tenere aperti i due musei, apriranno anche il Teatro dell’Arancio, in piazza Peretti, per attivare un ulteriore punto informativo turistico con distribuzione di materiale sugli eventi in città e dare la passibilità ai visitatori di usufruire dei servizi igienici disponibili nel Teatro. Marcello Iezzi