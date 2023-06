Negramaro, sette giorni tra Montegiorgio e Servigliano

Il Parco della Pace di Servigliano è divenuto per circa una settimana la residenza musicale del gruppo Negramaro, che proprio da qui domani alle 21 lancerà il suo tour nazionale ‘n20 Tour’. Nove concerti che toccheranno nove siti straordinari, i teatri di pietra più suggestivi d’Italia, si partirà appunto dal Parco della Pace, poi le terme di Caracalla a Roma; il teatro Greco di Sicura, l’Arena di Verona e altri ancora. Per il concerto di domani si sta lavorando a ritmi serrati per completare il palco, nel frattempo il gruppo pugliese dal 3 giugno soggiorna in forma stabile fra Montegiorgio e Servigliano dove prova nella palestra comunale. Sono stati accolti con garnde tranquillità dalla popolazione. "Ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella – commenta il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni –. Questo concerto possiede molteplici sfaccettature: per Servigliano è motivo di orgoglio ospitare un grande evento, altrettanto importante la scelta del gruppo Negramaro di aver scelto un monumento nazionale come il Parco della Pace per il tour dei teatri di pietra. Infine, per la prima volta Servigliano è divenuta la residenza musicale di un gruppo, questo grazie alla società Best Eventi che ha sempre creduto in questo progetto".

La Pro loco guidata dalla presidente Luigina Rossi, si occuperà di accoglienza e ospitalità, anche grazie al supporto di volontari e dei rioni che hanno espresso grande spirito collaborativo. "L’idea di fare concerti a Servigliano è nata per garantire un’offerta di qualità anche nell’entroterra – sostiene Danilo Viozzi – oggi tutto il territorio sta offrendo nuove opportunità di promozione turistica, ma anche per i residenti". In prevendita sono stati già venduti 3.000 biglietti, per gli ultimi acquisti consultare le piattaforme Ciaotickets e Ticketone, oppure al botteghino del Parco della Pace a partire dalle 18 di domani.

