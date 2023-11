"Nei bidoni buttano di tutto"

Il conferimento dell’umido nel quartiere Bellosguardo Sgariglia, ai confini con San Benedetto, in alcune vie funziona poco e c’è ancora un mucchio di potature abbandonato a bordo strada da molto tempo. La segnalazione arriva da parte di un cittadino che si è tolto lo sfizio di andare a sbirciare nei cassonetti dell’umido, dopo aver visto qualche conferimento strano ed ha scoperto che nei bidoni di colore marrone, la gente ci butta di tutto, anche la plastica. "A questo punto sarebbe meglio toglierli i cassonetti dell’umido ed andare verso il compostaggio – afferma il nostro lettore – La maggior parte dei residenti abita in case con giardino e sarebbe cosa utile sotto vari aspetti, produrre in proprio il compost. Dovrebbe essere però il Comune ad avviare questo discorso con i cittadini e poi fornire i bidoni adatti".