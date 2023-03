Nei guai per il reddito di cittadinanza

Di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza è accusato un ascolano di 58 anni difeso dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. Oggetto del dibattimento davanti al tribunale di Ascoli sono i fatti avvenuti fra il 2020 e il 2021. Ma facciamo un passo indietro. Il 13 marzo del 2019 l’ascolano ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza percependo il successivo beneficio economico. Poi, però, ha omesso di comunicare che un componente della sua famiglia il 17 agosto 2020 era stato arrestato e posto ai domiciliari, percependo quindi un ingiusto profitto di 400 euro. L’8 agosto 2020 ha presentato un’altra domanda per il reddito di cittadinanza omettendo di far presente lo stato detentivo del familiare già al momento dell’inoltro dell’istanza. Di fatto ha continuato a percepire illecitamente, fino al provvedimento di revoca, la somma complessiva di 1.600 euro. In tutto avrebbe dunque incassato indebitamente 2.000 euro. L’avvocato Occhiochiuso ha chiesto il processo con rito abbreviato per il suo assistito che è stato fissato dal giudice al prossimo 14 settembre.