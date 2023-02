Nei guai per stalking e minacce si difende dal giudice: "Non voglio farle del male"

Non ho nessuna intenzione di farle del male, ma solo stabilire i termini della nostra separazione e dell’affido dei figli. In occasione dell’interrogatorio di garanzia questo ha detto al giudice Annalisa Giusti l’ascolano 32enne nei confronti del quale lo stesso magistrato ha emesso nei giorni scorsi un divieto di avvicinamento alla donna e al suo nuovo compagno e restare a una distanza da loro non inferiore di 500 metri, ovunque si trovino. Il 32enne e la sua nuova fidanzata 29enne (anche lei raggiunta dal divieto di avvicinamento) sono indagati per le ipotesi di reato di stalking, minacce e violenza privata. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto), l’uomo davanti al giudice Giusti ha cercato di ridimensionare i fatti oggetto dell’inchiesta nei suoi confronti e della sua nuova compagna, scattata dopo la denuncia presentata dalla sua ex al culmine di una serie di turbolenti episodi. Ha parlato del rapporto conflittuale, del sospetto che lei la tradisse, ma che comunque non voleva farle del mare, ma solo buttarsi alle spalle questa relazione per il bene, soprattutto, dei loro due figli. Il 32enne ascolano già in passato era stato protagonista di un grave episodio quando aveva dato fuoco al portone di casa di un’altra sua precedente fidanzata, motivo per cui era stato arrestato. Al culmine della vicenda oggetto delle attuali contestazioni, la donna, ad agosto 2022, ha denunciato il suo ex riferendo le situazioni a cui era stata sottoposta. Ha spiegato che il rapporto si era deteriorato in quanto lui era assente in famiglia, spesso ubriaco. Hanno continuato a vivere nella stessa abitazione da separati in casa fino a gennaio 2022 quando lei è stata cacciata e con la bambina è andata a vivere da parenti, prima di trasferirsi a casa del nuovo compagno. Entrambi sono finiti nel mirino del 32enne ascolano che ha iniziato a telefonarle ossessivamente, anche con 60 chiamate al giorno. Tanti i messaggi che le inviava, per lo più attraverso WhatsApp contenenti frasi scurrili e minacce.