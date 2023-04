Nek e Renga, probabile tappa ascolana

Prende sempre più forma il cartellone degli eventi che durante l’estate saranno organizzati ad Ascoli. Dopo la conferma dell’Ascoli summer festival dall’11 al 13 agosto, per il quale sono stati già ufficializzati due ospiti musicali su tre, ovvero i rapper Ernia e Bresh, rispettivamente live all’arena Squarcia l’11 e 12 agosto, alle 21.30, il Comune sta lavorando per portare nelle ‘cento torri’ altri due nomi della musica italiana. Si tratterebbe di Nek e Renga e anche per loro il mese scelto per ospitarli dovrebbe essere agosto. Francesco Renga e Nek celebreranno insieme sui maggiori palcoscenici italiani, rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica: da ‘Laura non c’è’ ad ‘Angelo’, da ‘Fatti avanti amore’ a ‘Il mio giorno più bello nel mondo’, sono solo alcuni dei brani che Renga e Nek porteranno in tour. Tra le conferme della prossima estate anche ‘La Milanesiana’ di Elisabetta Sgarbi, in programma dal 27 al 30 giugno. Si inizia il 27 giugno, alle 21, al teatro Ventidio Basso, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi show. Il 28 giugno, sempre alle 21 al Ventidio Basso, sarà la volta di Elio in ‘Ci vuole orecchio’ in cui Elio canta e recita Enzo Jannacci. Il 29 giugno, alle 18, in pinacoteca, inaugurazione della mostra ‘Dyalma Stultus. Opere della Fondazione Cavallini Sgarbi’, alle 21, al teatro Ventidio Basso, spettacolo di Sgarbi ‘Caccia ai tesori dell’arte. Scoperte e rivelazione’. Infine, il 30 giugno, chiusura con gli attori Ninni Bruschetta e Viola Graziosi.

Lorenza Cappelli