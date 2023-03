Nel 2022 ci sono stati 153 interventi su casi di violenza sulle donne

Sono sempre tanti, troppi, i casi in cui donne sono vittima del compimento di reati che, molto spesso avvengono all’interno delle mura familiari, per mano di mariti, compagni o fidanzati. Nel corso del 2022, il Comando provinciale di Ascoli con i suoi 23 Comandi di stazione diffusi capillarmente sul territorio, ha effettuato 153 interventi su casi riconducibili a violenze su donne, operando con celerità e professionalità sotto le direttive delle Procure della Repubblica di Ascoli e Fermo. In particolare, le denunce hanno riguardato 52 casi di atti persecutori, 37 di maltrattamenti in famiglia, 13 violenze sessuali, 26 casi di percosse e 25 di lesioni personali. E non sono mancati casi particolarmente indicativi che, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, non sono sfociati in conseguenze più gravi. Diversi i casi meritevoli di attenzione. Ad esempio quello di una madre di tre figli minori, vittima di ripetuti maltrattamenti da parte del marito nel corso dell’intera vita matrimoniale (oltre 20 anni). Esasperata e, benché terrorizzata dalle continue minacce (anche di morte), la donna è riuscita a trovare il coraggio di rivolgersi all’Arma dei carabinieri sporgendo formale denuncia che ha consentito di richiedere e ottenere, dall’autorità giudiziaria, idonee misure cautelari che hanno permesso l’arresto dell’uomo. C’è poi il caso di una minore vittima di molestie sessuali. Indagine che ha coinvolto anche la scuola e la famiglia della ragazza e che, grazie alle tempestive indagini scaturite dal racconto della giovane, opportunamente supportata dalla rete antiviolenza, ha permesso ai carabinieri di denunciare il presunto autore. Un’altra donna è stata sottoposta ad atti persecutori da parte del suo ex convivente. L’uomo, in preda ad un raptus, ha cercato di introdursi con violenza nell’appartamento della vittima, che solo poche ore prima aveva avuto il coraggio di denunciarlo presso i carabinieri i quali, intervenuti con tempestività, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’8 Marzo è dunque una giornata particolarmente intensa e pregna di significati etico-morali, in cui l’Arma dei carabinieri mostra ancora una volta di più la vicinanza a tutte le donne vittime di violenze, ribadendo con forza la necessità di un impegno costante e quotidiano.

p. erc.