Nel burrone con l’auto: illesa

Brutta avventura ieri per una donna che è finita fuoristrada con la sua auto, per fortuna non riportando conseguenze alla salute, ma certamente tanta paura. Il sinistro è accaduto intorno alle 14 quando l’auto che stava guidando è finita fuori strada mentre da Roccafluvione stava dirigendosi verso Uscerno. Probabilmente la pioggia che ha reso viscido l’asfalto ha creato la situazione per cui la donna alla guida ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada finendo per alcuni metri in una scarpata. E’ andata bene che a frenarne la corsa verso il basso è stato un albero che ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad assistere la donna nel risalire sul piano strada e quindi recuperare l’auto finita nella scarpata. I sanitari del 118 hanno visitato la donna che era però in buone condizioni e non è stato necessario quindi il suo trasferimento in ospedale. Sul posto per i rilievi i carabinieri.