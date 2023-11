Nel cuore del Papa. I pescatori: "Orgogliosi"

I pescatori sambenedettesi hanno conquistato il cuore di papa Francesco. Ogni volta che si parla di natura, di ambiente, di eco sostenibilità, Francesco ricorda la visita dei pescatori sanbenedettesi e la loro opera a favore dell’ambiente. L’ha fatto anche mercoledì sera, nel programma speciale, al microfono del direttore del Tg 1 Rai, Gian Marco Chiocci. "A me piace parlare dei pescatori di San Benedetto del Tronto – ha dichiarato il Pontefice – Bravi ragazzi. Non so quante tonnellate di plastica prendono e non la ributtano in mare, perdono anche dei soldi, la portano a terra per farla sistemare". Parole di apprezzamento che vanno ad alleggerire le difficoltà in cui si dibatte la categoria. "Il papa che ci nomina e ci definisce persone brave – afferma Pietro Merlini – ci fa estremamente felici e questa volta l’ha detto al microfono del direttore del Tg1. A volte ci inorgoglisce solo quando qualcuno ci fa un complimento, figuriamoci che effetto ci fa detto dal Papa. Siamo una categoria bistrattata, ma almeno le parole del Papa ci danno conforto e coraggio".

Sulla stessa lunghezza d’onda Pietro Ricci, pescatore, presidente dell’Organizzazione Produttori di San Benedetto: "Papa Francesco ci rende onore. Dopo tre anni da quando siamo andati a trovarlo, che fu un momento bellissimo, ancora si ricorda di noi e ci nomina sempre, nonostante tutti i problemi che deve attraversare ogni giorno. Speriamo ci riceva una seconda volta per portargli i nuovi dati sulla plastica portata a terra". Ricci ricorda che in tre mesi di campagna portarono a terra 44 tonnellate di rifiuti. Quella campagna continua ancora perché tutti i pescatori riportano a terra qualunque cosa capita nelle loro reti. "Il mare sotto costa lo abbiamo quasi completamente ripulito – aggiunge Pietro Ricci – Troviamo al massimo qualche garza degli allevamenti di cozze. A largo, sulle rotte delle navi mercantili, invece, ancora troviamo plastica, lattine, bidoni, bottiglie. Tutto materiale che, una volta a terra, andiamo a conferire nei contenitori che ci sono stati messi a disposizione dalla Picenambiente, che poi ci darà la quantità del materiale conferito. Ecco, noi auspichiamo di poter incontrare papa Francesco nuovamente e portargli i risultati del nostro lavoro". Entusiasta anche la comandante della capitaneria di porto, capitano di fregata Alessandra Di Maglio: "Sono proprio contenta di questo rapporto che si è creato tra la marineria sambenedettese e il Papa. I pescatori una volta ributtavano in mare tutto, perché non potevano portare nulla a terra, ma ora, grazie al progetto "A pesca di plastica" le cose sono cambiate".

Marcello Iezzi