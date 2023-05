’Nel cuore, nell’anima’ Da Fabi a Bandabardò

Realizza un progetto di continuità avviato sei anni fa, per un percorso di qualità ormai tradizionale, all’insegna dei ritratti d’autore in musica e parole, ’Nel cuore, nell’anima’ che si terrà ancora una volta nel vecchio incasato, location ideale per la rassegna, a San Benedetto. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore alla cultura Lina Lazzari, con il presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani, insieme al presidente Amat, Piero Celani, al vice Gino Troli e al direttore Gilberto Santini: tutti concordi nell’evidenziare l’importanza di poter offrire l’evento culturale nel periodo estivo, momento di presenze turistiche, potendo così accogliere al meglio quanti giungono nel territorio, con numerose attrattive culturali, tra cui, appunto, ’Nel cuore, nell’anima’, che mette al centro della rassegna ritratti di autore, in musica e parole. (Biglietti disponibili dal 25 maggio nelle biglietterie del circuito AmatVivaTicket, su vivaticket.com).

Giovedì 6 luglio sarà Niccolò Fabi, tra gli artisti italiani più raffinati, ad aprire l’edizione 2023, sul palco di piazza Piacentini, protagonista di ’Solo Tour Estate 2023’. Dal 1997 ad oggi, Fabi ha incentrato la sua ricerca di libertà espressiva restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. Con più di novanta canzoni, nove dischi in studio, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band Fabi-SilvestriGazzè, due Targhe Tenco e venticinque anni di musica, l’artista romano è oggi uno dei cantautori italiani più importanti.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta di Bandabardò, in ’Se mi rilasso collasso. Un libro suonato’. I trent’anni della band toscana diventano pagine: trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco e di canzoni intramontabili. Ma quello che propongono Finaz, Nuto, Bachi & Orla è anche un prontuario di storia musicale, un libro in cui note e parole si intrecciano per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italiana.

Chiuderà il programma, martedì 8 agosto, Nicola Piovani, in ’Note a margine’. Ad accompagnare il pianista e compositore premio Oscar saranno Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso, in una sorta di racconto, inizialmente commissionato dal Festival di Cannes nel 2003, in cui condividere ricordi ed emozioni di una lunga carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre, narrandoli in musica, i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Fellini ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami e Benigni.

Stefania Mezzina