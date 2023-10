Nel magico mondo di Barbie

Il Piceno si fa strada anche nel settore della moda. Anche una giovane stilista ascolana, infatti, ha partecipato alla ‘Milano Fashion Week’, la kermesse che è andata in scena a Milano, nei giorni scorsi e che ha richiamato migliaia di visitatori e appassionati da ogni parte d’Europa. Si tratta della 34enne Giorgia Alfonzi, che ha preso parte come fashion designer al ‘Barbie Style Talent Contest’, concorso di moda ispirato alla nota bambola che è tornata in auge grazie al recente film capace di incassare un miliardo di dollari nei botteghini di tutto il mondo. Giorgia Alfonzi, che ad Ascoli è stata già protagonista alle ultime due sfilate ‘Moda sotto le stelle’ e di numerosi shooting fotografici, per l’evento di Milano ha realizzato e disegnato un abito molto originale. Ripensando alla sua infanzia, infatti, la stilista picena ha presentato il progetto ‘Barbie in the world of newborn’. La parte superiore della sua creazione ha previsto un crop top con manica a nuvola, mentre la parte inferiore è stata caratterizzata da una gonna a vita alta a ruota, strutturata su tre balze e comprensiva di cinta. Cinque i colori utilizzati da Giorgia: celeste, rosa, panna, oro e giallo tenue. Per quanto riguarda gli accessori, invece, la Alfonzi ha arricchito la sua creazione con una borsa realizzata con lo stesso tessuto della gonna, seppur con l’aggiunta di fiori paillettes, e un cerchio per capelli. "Sì, effettivamente è così – conferma Giorgia Alfonzi –. Per la parte superiore ho scelto un tessuto elasticizzato composto da micro paillettes con una fantasia floreale composta da colori pastello, elegante e romantico. Per la parte inferiore, invece, ho utilizzato un tessuto più semplice della trapunta per culle, con una tinta unita di colore celeste. Partecipare alla ‘Milano Fashion Week’ è stata un’esperienza significativa. Sono stata felice di aver rappresentato la mia città e il mio territorio in un evento così importante".

Matteo Porfiri