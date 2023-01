"Nel mese di dicembre sempre come sabato sera"

Se nell’entroterra si è lavorato tanto anche grazie anche ai turisti che hanno unito la voglia di visitare borghi e musei, la riviera non è stata da meno. Locali sempre pieni, veglione in piazza Giorgini superaffollato, ma affollate anche le discoteche e i tradizionali luoghi di ritrovo dei giovani. Ma è stata soprattutto questa temperatura inusuale per il mese di dicembre ad invogliare le persone a cenare fuori a volte anche all’aperto sotto ai ‘funghi’: alle stufette per scaldarsi. "E’ vero – ha dichiarato lo Chef Davide Camaioni del ristorante ‘Posto Nuovo’ a Porto d’Ascoli – Abbiamo lavorato tanto e anche bene con una clientela che è venuta preparata, consapevole di quello che voleva mangiare e che ha mostrato grande voglia di godersi una cena al ristorante. Già dai primi di dicembre si sono viste le cene tra colleghi di lavoro. Il ‘Posto Nuovo’ non è un locale da banchetti o da grandi tavolate, ma ho visto che tanti colleghi di ufficio hanno organizzato il loto tavolo per festeggiare insieme. Credo che i miei colleghi, che hanno sale ampie e possibilità di fare banchettistica, abbiano lavorato davvero tantissimo. Durante le Festività di Natale invece ho visto tanti turisti, un paio anche dal Lussemburgo, ma la maggior parte dal nord Italia. Ho chiuso due settimane a novembre e adesso saremo sempre aperti e stiamo già lavorando sul nuovo menù di primavera". Soddisfatto del lavoro durante le Festività Natalizie anche lo Chef Luca Bevere, della ‘Biglietteria Bistrot’ in via Cristoforo Colombo a San Benedetto a due passi dalla rotonda Giorgini. "Abbiamo lavorato tanto – ha ammesso lo chef Bevere – anche perché abbiamo una clientela molto affezionale e prenotazioni già per le prossime settimane. Certo si sono visti anche i turisti soprattutto nell’orario aperitivo perché essendo noi un ‘Bistrot’ facciamo soprattutto aperitivi e cena con verdure, carne e pesce poi la domenica siamo aperti anche a pranzo con cucina tradizionale con influenze orientali. Posso tranquillamente ammettere che il mese di dicembre, è stato come se fosse sempre un sabato sera". Chi invece ha preferito il pesce fresco ha affollato il ristorante ‘Peperoncino’: un locale molto apprezzato in via via Pisani. In cucina lo Chef Enrico D’Addazio che in base al pesce del giorno ha deliziato i palati dei suoi clienti. "Innanzitutto, sono un semplice cuoco – ha dichiarato D’Addazio – che ha ancora energie e il piacere di misurarsi ai fornelli. Mio padre era un commerciante di pesce molto conosciuto e da dieci anni è nato ‘Peperoncino’. Confermo che durante le festività ho visto tanta voglia di tornare a mangiare fuori e a Capodanno non ho fatto neanche in tempo a mettere un post sui social che già eravamo pieni. Ho preparato per l’occasione la lenticchia con i calamari freschi: roba che qui non ha nessuno. Abbiamo lavorato tanto nonostante le persone abbiano il pensiero delle bollette da pagare".

Valerio Rosa