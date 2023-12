Nel mirino della Spal c’è l’ex capitano. Federico Dionisi

La Spal mette nel mirino l’ex bianconero Dionisi. Gli estensi, attualmente impegnati nel girone B di serie C, sarebbero interessati a rinforzare l’attacco con un profilo come quello del 36enne. Dopo aver lasciato le cento torri il centravanti nel corso del girone d’andata non è mai riuscito a trovare tanto spazio in casacca rossoverde, sia sotto la guida tecnica di Lucarelli che con l’arrivo di Breda. Lo score fatto registrare finora da Dionisi è di 13 presenze (soltanto una da titolare) e un gol. Oltre alla Spal però su di lui avrebbero posato gli occhi anche Avellino e Pescara. Nelle due stagioni e mezzo con il Picchio il giocatore era stato impiegato in 85 gare ufficiali (82 in campionato, 1 nei playoff e 2 in Coppa Italia) mettendo a segno 20 reti, 11 assist e totalizzando complessivamente 5.595 minuti in campo (recuperi esclusi). Prezioso il contributo offerto all’interno della formazione di Sottil per il raggiungimento di una salvezza e del successivo piazzamento playoff.