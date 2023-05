Nel mirino per banconote false Commerciante viene assolta

Il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha assolto "perché il fatto non sussiste" la titolare di un’attività commerciale di Comunanza accusata di mettere in circolazione banconote false. Due testimoni in forza presso altre due attività commerciali, che avevano ricevuto le banconote in questione, avevano dichiarato ai carabinieri che le medesime erano state scartate dalle rispettive macchinette "conta soldi". Su questo era stata esercitata l’azione penale e quindi la commerciante è finita sotto processo. Tuttavia non era mai stato acquisito il corpo del reato, non erano state verificate le conformità delle macchinette in uso ai testimoni, non erano state acquisite le telecamere presenti presso le attività ove sarebbero state presentate, limitandosi quindi l’impianto probatorio alle parole dei testimoni. Alla luce di ciò il tribunale ha assolto l’imputata tenuto anche conto che l’avvocato difensore Emiliano Carnevali nel corso del dibattimento ha compiutamente ricostruito documenti bancari alla mano, le movimentazioni pecuniarie della commerciante, la quale proprio quel giorno aveva versato i propri incassi presso la sua banca, trattenendo per sé il sufficiente per esigenze personali e familiari. Rientrata presso la sua attività, alla presenza di testimoni, ne ha verificato la regolarità con la propria macchinetta conta soldi, della quale è in possesso da oltre dieci anni e che utilizza per ogni operazione di incasso.