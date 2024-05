Nel museo il tour tra i tesori

Sabato torna il consueto appuntamento con la ‘Notte europea dei musei’ e, per la prima volta, aderirà anche il Comune di Spinetoli. Nel museo della Civiltà contadina, che rimarrà aperto eccezionalmente fino alle 21, si potrà assistere a due tour, uno alle 17.30, l’altro alle 19, che riguarderanno il racconto fotografico dedicato alla scoperta della Necropoli romana, la visita guidata di tutto il museo e del borgo storico di Spinetoli. L’evento sarà a ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione al: 379/2906556. "Dopo più di 10 anni - commenta l’assessore Lory Mascetti - in cui l’amministrazione comunale si è impegnata per promuovere le bellezze del nostro territorio, Spinetoli partecipa alla Notte dei Musei per l’edizione 2024. Ringraziamo la Pro Loco, l’archeologa Mara Miritello, il BIM e il Sistema Museale Piceno, che hanno reso possibilequesto appuntamento".