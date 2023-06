Nel nuovo parco di Sambuco messa a dimora di una pianta di olivo

Si terrà questa mattina, alle 11, nel nuovo parco di Sambuco la messa a dimora di una pianta di olivo. "Abbiamo chiuso - dichiara Giuseppe Traini : il service ‘Un olivo per la pace’, con i soldi raccolti del pranzo della fiera di Castel di Lama era stato deciso di piantare un olivo nel nuovo parco di Castel di Lama in accordo anche con il sindaco Mauro Bochicchio e questa mattina provvederemo alla messa a dimora". Piantare un olivo non è un atto così scontato; da sempre infatti l’albero rappresenta universalmente l’emblema di pace, forza, fede, trionfo, vittoria e onore. Tutti i cittadini di Castel di Lama sono invitati a partecipare.