Nel piccolo borgo di Force la mobilità diventa sostenibile: il progetto grazie ai fondi Pnrr

Un percorso ciclopedonale, intorno al centro storico, per promuovere la mobilità lenta e sostenibile. Si tratta del progetto, promosso dal Comune di Force, nel piccolo borgo piceno, per il quale i lavori sono già cominciati. L’intervento rientra nell’ambito del Pnrr, e riguarda appunto la rigenerazione urbana. "Il percorso ciclopedonale rivitalizzerà lo spazio urbano, dedicato ad una mobilità dolce alternativa a quella motorizzata – spiega il sindaco Amedeo Lupi – e in grado di connettere la popolazione con le risorse naturali, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio. Inoltre, ciò rappresenterà anche l’occasione per i cittadini di svolgere un’attività salutare". Il progetto, nel dettaglio, prevede la creazione di un percorso promiscuo per i pedoni ed i ciclisti di circa due chilometri, di cui 950 metri già esistenti e da riqualificare utilizzando materiali ecocompatibili, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Prevista anche la realizzazione di una corsia ciclabile ad uso non esclusivo che si svilupperà su tutto l’anello garantendo una percorribilità ciclabile continua in sicurezza, sebbene condivisa col traffico motorizzato. Infine, ci sarà anche la realizzazione di percorsi pedonali mediante la riqualificazione e la realizzazione di nuovi marciapiedi sia sulle vie del capoluogo che lungo la strada provinciale. Verranno eseguiti, pertanto, interventi di riparazione della pavimentazione e del cordonato sui marciapiedi esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi marciapiedi o l’ampliamento degli esistenti, l’uniformazione dei materiali di pavimentazione, nonché l’aggiunta di parapetti per garantire la sicurezza del pedone, oltre alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Il progetto, complessivamente, costerà 850mila euro.

Matteo Porfiri