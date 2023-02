Nel Piceno reggono i licei Classico e scientifico ok

Nella provincia di Ascoli, per l’anno scolastico 20232024, il 56,2% degli studenti ha scelto i licei, il 28,9% gli istituti tecnici di cui il 7,3% il settore economico e il 21,7% il settore tecnologico, e il 14,9% gli istituti professionali. A livello regionale aumentano ancora le iscrizioni agli istituti tecnici, che salgono al 30,9%, rispetto al 30,7% dell’anno scolastico 20222023, gli istituti professionali passano dal 12,7% al 12,1%, mentre restano in testa i licei, con i loro diversi indirizzi, che sono stati scelti dal 57,1% dei neoiscritti (l’anno scorso dal 56,6%). Questi sono i primi dati sulle iscrizioni online alle classi prime delle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 20232024 forniti dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche. Le iscrizioni online riguardano anche le classi prime della primaria, della secondaria di I grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. Tornando ai dati della provincia di Ascoli, il 56,2% degli studenti che da settembre sarà in primo superiore ha scelto i licei: il 4,2% l’artistico, il 7,4% il classico, l’8,8% il linguistico, lo 0,1% il musicale e coreutico ad indirizzo musicale, il 17,1% lo scientifico, il 4% lo scientifico opzione scienze applicate, il 6,1% lo scientifico sezione ad indirizzo sportivo, il 7,2% scienze umane, l’1,3% scienze umane opzione economico-sociale. Il dato del Piceno relativo alle iscrizioni allo scientifico ordinario è il più alto della regione, così come quello del classico, ed entrambi sono sopra la media regionale.

Anche quello dello scientifico ad indirizzo sportivo è il più alto delle Marche, mentre, sia quello dell’economico-sociale, sia quello dell’artistico, sia quello dello scientifico opzione scienze applicate, sono i più bassi nel panorama regionale. Passando agli istituti tecnici, il 28,9% degli studenti piceni li ha scelti, di cui il 4,3% amministrazione, finanza e marketing, il 3% turismo, il 3,4% agraria, agroalimentare e agroindustria, il 3,5% chimica, materiali e biotecnologie, l’1,9% costruzioni, ambiente e territorio, lo 0,9% elettronica ed elettrotecnica, il 2,1% grafica e comunicazione, il 6,9% informatica e telecomunicazioni, il 2,1% meccanica, meccatronica e energia, lo 0,3% sistema moda e lo 0,50% trasporti e logistica. Infine, per quanto riguarda gli istituti professionali, il 14,9% degli studenti vi si è iscritto, di cui il 6,3% ad enogastronomia ed ospitalità alberghiera, il 3% a industria e artigianato per il made in Italy, il 2,4% a manutenzione e assistenza tecnica, e il resto è suddiviso tra tutti gli altri indirizzi.

Lorenza Cappelli