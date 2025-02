Nel Piceno turismo a due facce. Boom di Ascoli e Ripatransone. Bene Cupra, cala San Benedetto

La Riviera Picena delle palme ha perso terreno a livello turistico rispetto al resto della Regione, ma a salvare la provincia di Ascoli quest’anno ci ha pensato proprio la città capoluogo che ha fatto registrare un notevole incremento. Grazie ai dati definitivi (in attesa di validazione Istat) dell’intero anno 2024, elaborati dall’Osservatorio turistico regionale delle Marche, è possibile fare una valutazione globale evidenziando i numeri delle località picene votate al turismo. Iniziamo dai dati positivi, quelli della città di Ascoli che ha registrato un +10.84 degli arrivi (sono stati 43.352 contro i 38.651 dell’anno scorso) e un + 7,43% di presenze (che sono state 79.411 rispetto a 73.916 dell’anno scorso). A seguire andiamo a Ripatransone, altra città dove regna il segno positivo in modo molto deciso. Gli arrivi quest’anno sono stati 4.183, contro i 2.326 dell’anno scorso (+79%) e dove le presenze sono state 16.338 contro le 9.676 del 2024 (+ 68,85%). "E’ il frutto del lavoro svolto finora per la valorizzazione dei beni storici, artistici e monumentali – afferma il sindaco Lucciarini – che ci ha portati nel club dei Borghi più Belli d’Italia e ancor prima alla Bandiera Arancione". Altra località in positivo è Cupra Marittima, dove gli arrivi sono stati 38.815 contro i 37.454 della stagione passata (+ 3,63%) mentre le presenze sono state 439.299 contro le 375.941 dell’anno scorso (+16,85%). La città di Grottammare è nel mezzo, segno negativo negli arrivi e positivo nelle presenze. Nella Perla dell’Adriatico gli arrivi sono stati 54.414 contro i 56.838 (- 4,26%) mentre le presenze sono state 282.696 contro le 280.351 dell’anno scorso (+0,83%). "Piccoli scostamenti, ma fa piacere il timido segno positivo sulle presenze che indicano un piccolo allungamento del soggiorno in una località non più economica come le altre – afferma il vice sindaco Lorenzo Rossi – Si parlava di un -30% durante l’estate e ora comprendiamo come serva invece uno studio dei dati ma soprattutto qualitativi per capire perché e come si soggiorna al fine di progettare".

San Benedetto ha registrato 169.414 arrivi contro i 187.928 dell’anno scorso (-9,85%) mentre hanno retto abbastanza le presenze che sono state 825.385 contro le 866.465 del 2024 (-4,74%). San Benedetto per anni ha conteso il titolo di regina del turismo marchigiano a Senigallia che quest’anno ha fatto segnare un + 32,08 negli arrivi e un + 14,40 a livello di presenze. Numeri che, insieme con quelli di Pesaro, che è stata la capitale della cultura, ha spinto il turismo marchigiano a un + 4,11 di arrivi e + 3,88 di presenze. Non ci sta l’assessore al turismo Cinzia Campanelli: "San Benedetto con i suoi 25 chilometri quadrati, non potrà mai competere con i 115 del comune di Senigallia, con i suoi 13 campeggi che obbligatoriamente devono registrare chiunque entri o esca, e nemmeno con una città come Pesaro, capoluogo di provincia che ha avuto una vetrina di enorme valore come Capitale italiana della Cultura. Così come non posso non confrontare il – 4,70% delle presenze, con il calo di appena il 2% relativo agli incassi dell’imposta di soggiorno, incontestabile". Il capitombolo più elevato l’ha fatto Monteprandone che ha avuto 2.255 arrivi contro i 3.558 dell’anno scorso (-36,62%) e 9.554 presenze contro le 11.268 dell’anno scorso (-15,21%).

Marcello Iezzi