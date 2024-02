Nel ricordo di Palatucci due eventi ufficiali: ha salvato 5mila persone

Nella mattina di ieri in Ascoli e a San Benedetto vi è stata la commemorazione della morte di Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che morì a Dachau dopo aver salvato migliaia di ebrei dal genocidio. Si calcola di più di 5 mila persone. In piazza Matteotti, in Ascoli, la commemorazione si è tenuta davanti alla targa e all’ulivo piantumato in onore di Palatucci, alla presenza del prefetto Sante Copponi, del questore Giuseppe Simonelli, del sindaco Marco Fioravanti, autorità civili e militari, comandanti delle forze dell’ordine e dell’arcivescovo Giampiero Palmieri. A San Benedetto la commemorazione è avvenuta nel parco Cerboni, anche qui presenti il Prefetto e il Questore, il presidente del consiglio comunale di San Benedetto Fanini, il vescovo Bresciani, autorità civili e militari con la partecipazione delle forze dell’ordine.