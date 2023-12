Nel segno della danza: "Così attraiamo turisti"

Torna per la seconda volta in versione invernale l’atteso dance festival "Danzascoli", nella sua ventesima edizione. Quest’anno gli appuntamenti prevedono diverse novità: oltre allo stage di danza internazionale, che si svolgerà interamente all’interno del teatro Ventidio Basso dal 27 al 30 dicembre, anche incontri, cene di gala e spettacoli in compagnia di docenti da tutto il mondo. "L’evento darà rilievo a questo territorio, già nella prima edizione, nel 2000, i primi partecipanti hanno colto l’occasione per visitare la zona. Oggi, le persone sono quintuplicate e, visto che il periodo scelto è quello delle vacanze natalizie, prevediamo una grande affluenza" commenta la direttrice artistica Tina Nepi. Organizzato con passione e dedizione dalla Nepi, DanzaScoli è un’iniziativa promossa dalla Asd Miniera delle Arti. A sostenerli nell’organizzazione l’Avis di Ascoli, l’Avis Provinciale, Bim Tronto, le amministrazioni comunali, l’unione montana, Wap, e per la prima volta anche Regione Marche.

Ai grandi sponsor si affiancano poi una serie di piccole realtà locali gestite e promosse da giovani. AP Events, Futura, Impero, APplay, sono solo alcune delle associazioni che hanno avuto e avranno un ruolo importante all’interno di questa edizione, con un coinvolgimento attivo che pone il focus proprio sulle nuove generazioni. Lo scopo? Contribuire all’arricchimento culturale della comunità, ma anche sfruttare il potenziale di DanzaScoli nel richiamare l’attenzione sui più piccoli, offrendo loro una spinta verso la crescita sociale, e non solo. "Questa collaborazione ha un obiettivo più grande, è una forma di aggregazione che non finisce con l’evento ma è un avvicinarsi, umanamente parlando" commenta Luca Carboni dell’associazione Futura.

Un festival che non solo promette di trasformare la città in un palcoscenico, ma che potrebbe anche rivitalizzare il turismo locale e catturare l’attenzione dei giovani, veri protagonisti della manifestazione. Ascoli si prepara perciò ad accogliere visitatori da tutta Italia per uno degli eventi che promette di smuovere il turismo cittadino e portare un’ondata di vitalità nelle strade, anche grazie al veglione di capodanno, organizzato per l’occasione. Il proposito sembra essere quello di chiudere l’anno, in bellezza, ballando.

Ottavia Firmani