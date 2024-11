Nel weekend ecco il Sybilla. Folk Festival

Dopo quattro anni di sospensione forzata, il Sibylla Folk Festival torna ad Offida dal 15 al 17 novembre, portando con sé l’anima e le tradizioni delle danze popolari italiane. L’evento terrà in uno dei luoghi più suggestivi del borgo, l’Enoteca regionale, e si articolerà in un fitto calendario dedicato a musica, danza e cultura popolare, con laboratori, concerti, cene e apericene. La formula riprende quella dell’edizione precedente, ma con una rinnovata spinta organizzativa, guidata da un team tutto al femminile. "Come assessore alla Cultura – afferma con soddisfazione Marica Cataldi – sono orgogliosa di poter ripartire con un progetto che si ispira al nostro passato, una testimonianza del valore delle nostre radici. La cultura è la materia viva del nostro passato, e oggi siamo pronti a rileggerla e riscoprirla".

"Attraverseremo l’Italia in 3 giorni – commenta l’organizzatrice, Morena Monaldi – dal sud fino alle Marche e all’Abruzzo, con balli tradizionali come la Taranta, la Pizzica, e il Saltarello tipico del Centro Italia. Avremo con noi gruppi storici come Officina Salentina e il programma includerà anche laboratori dedicati ai bambini, che potranno conoscere strumenti e danze antiche, immersi in un ambiente di riscoperta delle tradizioni". Il programma prevede: venerdì 15 novembre, alle 20.30 apericena, alle 22 concerto dell’Officina Salentina. Sabato alle 15 laboratorio di danza con Chiara Dell’Anna; alle 18 laboratorio di danza con Mico Corapi e Vittoria Agliozzo; sempre alle 18 laboratorio di percussione con Giacomo Casciaro; alle 20:30 apericena; alle 22 concerto di Provvisorio popolare. Domenica alle 11 Drum circle per bambini; alle 11.45 Drum Circle per adulti; 14.30 Danza Saltarello dell’Aso, alle 19 aperitivo. Per info e prenotazioni (obbligatorie): 328.4130444