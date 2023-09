Nel weekendappuntamentocon Colli Games

Torna, nel fine settimana, a Colli del Tronto il Festival Colli Games 2023, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di giochi e fumetti. Il festival, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà il 16 e 17 settembre, nel Parco della Pace. Le diverse aree presenti all’interno del festival sono state studiate per accontentare tutti i gusti e le preferenze dei partecipanti. L’area Trading Card Game sarà un vero paradiso per gli amanti dei giochi di carte collezionabili, con tornei organizzati e premi in palio. Gli appassionati di giochi da tavolo, invece, troveranno pane per i loro denti nell’area Boardgames, dove potranno cimentarsi anche con le ultime novità del settore. Per chi invece ama immergersi nella fantasia e nella narrazione, l’area Dungeons & Dragons sarà l’ambiente ideale per vivere avventure epiche insieme ad altri appassionati. Oltre alle diverse aree dedicate ai giochi, Colli Games 2023 offrirà anche momenti di intrattenimento di altissimo livello. La Gara Cosplay sarà lo showcase per i cosplayer più talentuosi, con un presentatore d’eccezione e una giuria preparata. Un altro momento clou del festival sarà il concerto del gruppo musicale Misfits cartoon. Non mancheranno momenti di pura bellezza, come lo show di danza della scuola di ballo Akkademia delle Fate.