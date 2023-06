Nella chiesa di San Pio X l’ultimo saluto a Paolo Capparè

Oggi pomeriggio alle ore 16 , nella chiesa di San Pio X a San Benedetto, sarà dato l’ultimo saluto al professor Paolo Capparè, 42 anni, deceduto domenica nel mare antistate allo stabilimento balneare ’Onda Marina’ di San Benedetto, mentre stava facendo il bagno con il figlio di 5 anni. Colto da un improvviso malore, nulla hanno potuto fare i bagnini di salvataggio, che hanno eseguito il recupero con la collaborazione di alcuni bagnanti e l’equipaggio della Potes – 118 che hanno eseguito il massaggio cardiaco con l’ausilio del defibrillatore ed infusioni di farmaci. Ieri mattina nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto è stata eseguita l’autopsia, disposta dalle autorità sanitarie, per stabilire le cause del decesso, soprattutto per valutare l’eventuale esistenza di problemi congeniti. Paolo Capparè era aiuto primario del Dipartimento di Odontoiatria presso l’ospedale San Raffaele di Milano e Professore associato di Odontoiatria nell’Università Vita-Salute San Raffaele. Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, il padre Dino con i figli è un notissimo dentista con studio a San Benedetto, dove il medico chirurgo odontoiatra operava nei fine settimana. Sconcerto e cordoglio anche nel modo della medicina e tra i tanti clienti che fanno riferimento nello studio del padre.