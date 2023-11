Nella città laboratorio di Fdi. Fioravanti senza nemici in casa. Per il centrosinistra di Nardini missione (quasi) impossibile

Dietro la scelta di compattarsi attorno al nome di Emidio Nardini i più maligni vedono la certezza di perdere. Non tanto per il candidato, cardiologo in pensione molto stimato in città, quanto per l’attuale forza nei sondaggi dell’avversario. E il passo indietro che il Partito Democratico ha fatto rispetto al 2019, quando la divisione dal comitato Ascolto & Partecipazione spalancò le porte a uno storico ballottaggio tra due forze di destra, è più che un indizio. Allora la spuntò il candidato di Fratelli d’Italia, Marco Fioravanti, anticipando quello che sarebbe poi successo nelle Marche e in Italia. Un piccolo partito che si prende la piccola città, la regione e il Paese intero con Giorgia Meloni. Questa volta, il 40enne Fioravanti non dovrà guardarsi dai ’nemici’ in casa, visto che il centrodestra si è ricompattato attorno alla sua figura, finita spesso in cima alle classifiche degli indici di gradimento dei sindaci. Ascoli Piceno, città del travertino e medaglia d’oro al valor militare per la lotta partigiana. Città che però non è mai stata rossa, fatta eccezione per una piccola parentesi tra il 1995 e il 1999 con il sindaco del Pds Roberto Allevi. Città delle olive e dell’Ascoli Calcio, con Fioravanti pronto a tirare fuori il regalo più ambito dai tifosi bianconeri e far partire i lavori della nuova Curva Sud dello stadio prima della fine del suo mandato. Indici di gradimento e storia ci dicono che a oggi sembra non esserci partita, a meno che le forze di opposizione non riescano a rimontare parecchi punti percentuali. Già il fatto di partire unite rappresenta però una grande novità, anche se il progetto ‘Cantiere riformista’ ha perso già qualche pezzo per strada. Restano comunque una decina di formazioni, che vanno dal Partito Democratico al Movimento Cinque Stelle, passando per diverse liste civiche, soprattutto di sinistra. Dopo mesi di trattativa, la scelta è caduta su Emidio Nardini, 72 anni, già candidato nel 2019, quando sfiorò il 10% alla guida della lista civica Ascolto & Partecipazione. Quattro anni fa c’erano sette candidati a sindaco e si arrivò al ballottaggio tra Marco Fioravanti (dieci liste, tra cui Fratelli d’Italia e Lega) e l’ex primo cittadino di Ascoli ed ex presidente della Provincia Piero Celani, supportato da sei liste tra cui Forza Italia.

Dalla vittoria al ballottaggio in poi per Fioravanti è stato un crescendo, soprattutto nel periodo del Covid, quando è entrato nelle case degli ascolani con dirette su Facebook giornaliere. Nel post pandemia si è poi concentrato tantissimo sugli eventi e gli ultimi mesi, da questo punto di vista, sono stati ricchissimi; sulla rimodulazione del maxi contratto con la concessionaria della sosta, fino a paventare la possibilità di riacquistare i parcheggi cittadini dopo decenni; sullo stadio e sulle opere pubbliche. L’opposizione gli contesta, su tutto, i ritardi nei lavori nelle scuole e il calo demografico, che sembra inarrestabile e ha portato la città a 45mila abitanti. Insomma, la campagna elettorale piano piano entra nel vivo e i primi messaggini inviati su WhatsApp dagli aspiranti consiglieri ne sono il chiaro segnale.