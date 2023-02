Nella primaria boom di tempo pieno

Nelle Marche, nella scuola primaria è stata avanzata domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) dal 48,4% delle famiglie. Segue la scelta delle 27 ore settimanali, con il 31,1% delle richieste. In media, oltre il 92% degli utenti si ritiene soddisfatto del funzionamento delle iscrizioni online, sia per la semplicità della procedura che per il tempo risparmiato. Per accedere alla procedura online era necessario possedere un’identità digitale: Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta di identità elettronica) o eIdas (electronic identification authentication and signature). Il sistema iscrizioni online consentirà alle famiglie di seguire in tempo reale l’iter della domanda inoltrata, non solo tramite la posta elettronica e il portale dedicato, ma anche attraverso le notifiche dell’App Io.