Nelle Marche, Distribuzione Vaccini Anti Covid-19 per Adulti e Bambini

Nelle Marche sono in distribuzione i nuovi vaccini anti Covid-19: 14.400 dosi per gli adulti (over 12) e 4.800 per bambini tra i 5 e i 12 anni. Il richiamo prevede una dose con valenza di 12 mesi, mentre la somministrazione potrà avvenire a distanza di almeno 3 mesi dall’ultima dose, o infezione diagnosticata. "Sono più efficaci nella protezione dalle ultime varianti – dice l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini –. Inoltre partirà il 12 ottobre la campagna antinfluenzale. I vaccini saranno somministrati dai medici di medicina generale o dai pediatri, ma anche negli ambulatori dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle Ast, e in questo caso vanno prenotati tramite Cup, e nelle farmacie. La vaccinazione è raccomandata a persone di età pari o superiore ai 60 anni, ai soggetti fragili".