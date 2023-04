Neopatentato sorpreso al volante ubriaco e con l’hashish

Si era messo al volante di un’auto dopo aver bevuto sostanze alcooliche e, forse, fatto uso di sostanze stupefacenti. Tornando verso casa, però, si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri che l’hanno sottoposto ad accertamento con l’etilometro. Risultato positivo, ci ha lasciato la patente. Vittima dell’accaduto un ragazzo di 19 anni di San Benedetto che, fresco di patente, avrebbe dovuto essere "alcool free". I militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile, in attività di controllo del territorio lungo il viale dello Sport fra Porto d’Ascoli e San Benedetto, non si sono accontentati di procedere alla verbalizzazione e alla sospensione della patente, ma hanno anche eseguito la perquisizione del giovane ed hanno trovato alcuni grammi di hashish, per cui hanno fatto scattare anche la segnalazione al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. In un attimo il diciannovenne, che forse aveva appena brindato con gli amici, si è ritrovato in un bel pasticcio, con la patente sospesa e con l’aggravante del presunto uso di droghe.