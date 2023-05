Nerocaffè ricerca caricatore di distributori automatici

Nerocaffè srl, di Civitanova Marche, ricerca addetto alla manutenzione,riparazione e rifornimento di distributori automatici. I requisiti richiesti sono un’età compresa tra i 19 e i 29 anni, la patente di guida b, l’utilizzo del pc. Non è necessario avere esperienza. La sede di lavoro indicata è nelle province di Macerata, Fermo e Ancona. La proposta è quella di assunzione a tempo determinato per 6 mesi (trasformabile, rinnovabile successivamente) ed a tempo pieno. L’alternativa è l’apprendistato o il tirocinio da valutare insieme alla proprietà. E’ possibile contattare direttamente l’azienda, ai numeri telefonici 0733775658 - 3400887176, o per email all’indirizzo [email protected] Per candidarsi a ricoprire questa posizione il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. E’ possibile inviare una email a [email protected] o contattare i numeri telefonici 0734254756 - 0734254770. La Pec del centro per l’impiego è [email protected]