"Nessun coraggio, voglio solo attrarre turisti"

Investire sul centro storico per offrire, soprattutto ai turisti, dei prodotti che altrimenti farebbero fatica a trovare. E’ l’idea di Anna Maria Falconi, titolare di ‘Fam’, che sta ultimando i preparativi per aprire un negozio in via dei Tibaldeschi, a due passi sia da piazza del Popolo che da piazza Arringo. La sua, di fatto, sarà la prima nuova apertura, prevista per febbraio, sarà di fatto la prima apertura dell’anno Anna Maria, lei punta sul centro storico: come mai questo atto di coraggio?

"Non lo vedo proprio come un atto di coraggio, ma semplicemente come la volontà di sopperire all’assenza di un’attività simile. Io, da tanti anni, ho un laboratorio d’artigianato in via Fermo, nel quartiere di Piazza Immacolata. Quella è una zona fuori mano per i turisti e, siccome mi piacerebbe molto poter lavorare con i tanti visitatori che la nostra città accoglie quotidianamente, ho deciso di aprire questo negozio".

Cosa troveremo al suo interno?

"Io provengo dal settore delle vetrate artistiche. Quindi sicuramente venderò i miei manufatti. Ci saranno anche mosaici, ceramiche e gioielli, tutto rigorosamente fatto a mano. Inoltre, non mancheranno dei souvenir. Insomma, un settore che al momento risultava abbastanza scoperto nel nostro meraviglioso centro storico. Ci sarà anche un piccolo laboratorio per mostrare ai clienti alcuni fasi del mio lavoro. Infine, siccome da diversi anni realizzo i gioielli per le castellane della Quintana, mi piacerebbe poter esporre nella mia attività alcuni abiti della rievocazione storica. Vedremo".

Lei è anche e soprattutto una restauratrice: a cosa sta lavorando in questo periodo?

"Da un lato sto allestendo il negozio, dall’altro lavoro al restauro delle vetrate alla chiesa di San Francesco. Insomma, un doppio impegno che mi inorgoglisce perché mi consente di valorizzare alcune tra le eccellenza della nostra città".

