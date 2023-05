"Nessun problema per le classi" Latini: "Rassicuro sindaco e Pd"

"Voglio rassicurare la comunità di Arquata, il sindaco Michele Franchi, i comuni del cratere e i parlamentari del Pd. Nessun problema per le classi: ho sentito l’Ufficio scolastico regionale e si adopererà subito per applicare in modo preciso la circolare che richiama l’ordine del giorno a mia prima firma, approvato dal Governo". Le parole di rassicurazione nei confronti del ‘problema’ delle pluriclassi alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Arquata, sono dell’onorevole Giorgia Latini. La deputata della Lega anche in occasione della visita di marzo scorso, ad Ascoli, del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva parlato del suo ordine del giorno ‘elimina’ pluriclassi nelle scuole del cratere sismico, anche per quelle che sono agibili. Nel frattempo, però, l’Ufficio scolastico regionale, nel decreto emesso ad aprile di autorizzazione delle sezioni e delle classi istituibili per l’anno scolastico 20232024 per ciascun ordine e grado di istruzione, ha previsto le pluriclassi nella scuola di Arquata. "Grazie a questa misura – continua Latini – si prevede la deroga al numero minimo di studenti per formare le classi nelle scuole terremotate. Il provvedimento – sottolinea – è valido per ciascun tipo e grado di scuola del cratere, non solo quelle inagibili, fino all’anno scolastico 20282029, così come specificato nella circolare. Questo consentirà per i prossimi anni di garantire una continuità didattica nelle zone colpite dal sisma e una sicurezza sull’offerta formativa per gli studenti. È una battaglia che porto avanti da anni insieme alla Lega, dalla mia prima legislatura in Parlamento, e poi proseguita quando ero assessore in giunta regionale, attraverso una forte sensibilizzazione anche da parte dei comuni delle Marche per far presente le ragioni dei territori". "L’Ufficio scolastico regionale – conclude –non ha ancora applicato la circolare perché è in attesa del decreto di riparto delle somme. Si tratta di pochissimo tempo. Sono sicura che anche il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, si impegnerà per far emanare quanto prima il provvedimento e lo stanziamento dei fondi".

l. c.