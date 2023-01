"Nessuna è perfetta" per riflettere su Hannah Arendt

Nell’ambito delle iniziative promosse dal comune di Grottammare per il Giorno della memoria, la rassegna "Nessuna è perfetta", giovedì alle ore 21:15 nell’Ospitale, Casa delle associazioni, al Paese alto, propone la proiezione del film Hannah Arendt di Margaret Von Trotta. Il film ricostruisce un periodo fondamentale della vita di Hannah Arendt: quello tra il 1960 e il 1964. All’inizio della vicenda, la cinquantenne intellettuale ebrea - tedesca vive felicemente a New York con il marito, il poeta e filosofo tedesco Heinrich Blücher. Di etnia ebraica, costretta all’esilio prima in Francia poi negli Stati Uniti a causa dell’avvento del regime hitleriano, Hannah Arendt è già affermata, soprattutto grazie al saggio "Le origini del totalitarismo", quando il New Yorker le propone il viaggio in Israele come corrispondente dal processo Eichman.