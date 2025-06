Nessuna risposta al nuovo bando. Il bar a palazzo Kursaal non aprirà

Il piano terra del palazzo Kursaal, che si affaccia sull’omonima piazza in riva al mare, tra i luoghi più in vista della città di Grottammare, rimarrà chiuso, poiché nessuno ha risposto al bando per un nuovo affitto del locale destinano alla somministrazione di bevande e alimenti. Vi erano stati ben otto interessati, che hanno eseguito il sopralluogo, ma poi nessuno si è proposto per riaprire il locale. Certo, non sarà una bella immagine e qualcosa dovrà essere rivisto nel bando in prospettiva futura. La minoranza ‘Grottammare c’è’ parla di occasione persa: "Un clamoroso fallimento della gestione comunale – afferma Marco Sprecacè - il locale commerciale situato nel cuore pulsante di Grottammare, rimarrà vuoto e inutilizzato per tutta la stagione estiva. La gara indetta dall’Amministrazione comunale è andata deserta, un epilogo prevedibile ma non per questo meno discutibile, che getta un’ombra pesante sull’efficacia delle politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico". Il Comune aveva indetto una procedura a evidenza pubblica per concedere in uso i locali, vuoti, dove ci sono un bancone bar, alcuni sanitari e lavelli, con una base d’asta di 18.000 euro annui più IVA, ma entro il 14 aprile, data di scadenza del bando, nessuno ha risposto. Evidentemente nel bando ci sono condizioni che frenano l’entusiasmo di imprenditori "L’Amministrazione ha preteso che il futuro concessionario si facesse carico, oltre all’affitto oneroso, di responsabilità totalmente estranee a una gestione commerciale. Tra queste, l’apertura, chiusura, vigilanza e custodia dei locali del Museo per ben 350 ore annue – affermano i consiglieri Sprecacé e Federica Concetti - Non solo: il concessionario avrebbe dovuto garantire la conoscenza della lingua inglese (livello B1), fornire informazioni turistiche e persino assumersi la responsabilità di eventuali danni a opere e impianti del museo".

Marcello Iezzi