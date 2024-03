Nesta ci crede:: "Partita tosta, teniamo botta"

Nesta promette battaglia. La Reggiana arriverà al Del Duca senza fare troppi conti o strategie di sorta. I granata proveranno a battere l’Ascoli e centrare tre punti utili per allontanarsi ulteriormente dalla lotta per non retrocedere. Inoltre in ballo ci sarà anche quella maledizione che in B non ha mai visto gli emiliani vittoriosi nella tana del Picchio. "Ci aspetta una gara tosta perché l’Ascoli sta bene ed è una squadra scorbutica che spesso ti obbliga a fare una partita sporca e fatta di ribattute – commenta il tecnico romano –. Dobbiamo tenere botta su quelle situazioni lì e poi cercare di esprimerci al meglio quando la palla l’avremo noi. Non c’è solo Mendes che gli può fare gol, ma hanno tanti giocatori importanti e un allenatore molto esperto. Dobbiamo assolutamente cercare di vincere perché è uno scontro diretto e vogliamo cambiare rotta. Dovremo muovere palla velocemente e fare le scelte giuste. Siamo reduci da un periodo tutto sommato buono, ma durante il quale non abbiamo raccolto abbastanza. Nel cammino fatto finora potevamo prendere dei punti in più. Nell’ultima partita abbiamo tirato poco, ma non abbiamo anche concesso quasi nulla. Sono stati regalati dei gol che forse potevamo evitare. Per riuscire ad essere più incisivi in area avversaria dobbiamo portare dentro più uomini. Abbiamo Pettinari e Gondo, ma ci sono anche gli altri. Vido ad esempio deve ancora rientrare. Se recuperiamo alcuni giocatori anche in casa possiamo cambiare qualcosa. Giocando tre partite in una settimana e mettendo due punte è normale che la fatica poi si sente e anche io faccio mi trovo in difficoltà nel gestirli. Non cerco alibi e vedo che ci manca qualcosa, soprattutto quando passiamo da sinistra".

Escluso un eventuale cambio di assetto nella scelta dell’ipotetica formazione titolare, Nesta proverà a puntare su quegli elementi in grado di fornire determinate garanzie. Uscire dal Del Duca con un risultato positivo passerà anche attraverso il carattere messo in campo dai granata. "Ci sono momenti in cui lo abbiamo e momenti in cui manca – prosegue –. È importante restare più concentrati durante i 90’. Le partite si decidono dentro le aree di rigore. Siamo una squadra più tecnica rispetto all’Ascoli, ma meno da battaglia. Se avevamo tutto saremmo stati primi. Dovremo di certo duellare, poi quando verranno a prenderci forte sarà importante giocare dritti e in profondità".

mas.mar.