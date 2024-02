Nesta: "Col Sudtirol dovevamo portarla a casa"

Quella attesa al Del Duca potrebbe essere una Reggiana in riserva. A commentare le fatiche e il dispendio di energie dei granata è stato il tecnico Nesta al termine dell’incontro pareggiato per 1-1 col Südtirol. "Ci è mancato il dover pulire l’area e il saper sfruttare le occasioni che abbiamo avuto – commenta –. La partita è stata fatta bene per 70’, abbiamo speso tante energie e dovevamo vincere, soprattutto davanti a un Südtirol che è spesso andato in difficoltà. La squadra si è espressa bene e i nostri avversari hanno fatto poco. Dovevamo portarla a casa. Può capitare che ci sia qualcuno sotto tono e allora fai certe scelte in base alle caratteristiche più funzionali ma non ho pensato a fare turnover. Szyminski e Pettinari hanno fatto bene. Stefano in particolare ci ha dato una qualità importante là davanti anche se poi è calato come penso sia normale. Comunque ha fatto una buona prestazione. Lo stesso posso dire per Szyminski in difesa. Pieragnolo (segnò al Picchio nella gara d’andata) ha già segnato tre gol ma deve ancora migliorare tanto".