Neve in arrivo ad Arquata: il piano

Le previsioni di una possibile nevicata nel territorio di Arquata la notte prossima ha spinto il prefetto di Ascoli Sante Copponi a convocare la riunione del comitato operativo viabilità per fare, in generale, il punto della situazione sulla predisposizione e pronta attuazione dei Piani Neve per lo sgombero della viabilità statale e provinciale e autostradale (per la parte di competenza) in caso di innevamento. Nel corso dell’incontro i rappresentati di Autostrade, Anas e Provincia hanno illustrato i contenuti del piano predisposti, evidenziando le fasi operative che saranno attivate al verificarsi di situazioni di criticità alla viabilità, con particolare riguardo ai comuni del cratere. E’ stata inoltre attivata una rilevazione dei mezzi a disposizione degli enti che potranno essere impiegati in caso di necessità sulla rete viaria della provincia. Il prefetto, preso atto con soddisfazione della organizzazione e capacità di intervento di Autostrade, Anas e della Provincia, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di attivare con tempestività le procedure di comunicazione sullo stato di criticità per innevamento della rete viaria di competenza, al fine di consentire la pronta attivazione, ove necessario, degli interventi di coordinamento e di assistenza degli automobilisti in difficoltà per il forte innevamento della viabilità. A tal riguardo, Copponi ha annunciato che verrà attivata una apposita chat whatsapp all’interno della quale sarà possibile in tempo reale comunicare a tutti i componenti del Cov le notizie sul grado di percorribilità della viabilità, sugli interventi in corso e previsioni nel medio periodo.