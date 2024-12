Aspettando la neve, a Monte Piselli via libera per la stagione sciistica

Ascoli Piceno, 1 dicembre 2024 – Alla fine si scierà anche quest’anno a Monte Piselli. La neve non dovrebbe mancare, stando alle previsioni meteo, e in ogni caso gli impianti di risalita riprenderanno a funzionare. Dopo settimane di silenzi e di incertezze, di indiscrezioni e supposizioni, è arrivata l’approvazione da parte del CdA del Consorzio Turistico Monti Gemelli della variazione di bilancio per il finanziamento di 40.000 euro per i prossimi due anni per la manutenzione della stazione sciistica e il nuovo collaudo.

A Monte Piselli gli impianti di risalita riprenderanno a funzionare

Questo permetterà di ottenere una deroga al termine della ‘vita tecnica’ dell’impianto di risalita da parte dell’Ansfisa, ovvero l’Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali, che nelle scorse settimane aveva effettuato un sopralluogo sulle piste e sulla seggiovia, indicando i lavori necessari per avere la deroga.

Il sindaco Marco Fioravanti, nel suo ruolo di presidente dell’assemblea dei soci del Consorzio Turistico Monti Gemelli, si è riunito con il presidente Enzo Lori e con gli amministratori degli enti che fanno parte del Consorzio per trovare una soluzione che consenta di garantire l’apertura della stazione sciistica. Toccherà ora ai tecnici del comune guidati dal dirigente Maurizio Conoscenti, predisporre tutta la documentazione necessaria per poter procedere all’istanza di deroga ed è già stata individuata l’impresa che dovrà realizzare gli interventi di manutenzione. L’obiettivo è arrivare tra due settimane ad ottenere l’autorizzazione dei tecnici dell’Ansfisa che effettueranno il collaudo della struttura e certificheranno la sicurezza della stazione sciistica di Monte Piselli. Insomma, a Natale si potrà sciare.

A confermarlo è stato proprio il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, che ha cercato di fare chiarezza proprio al termine della riunione del Cotuge. “Un’assemblea di confronto, dialogo e condivisione con tutto il CdA – ha dichiarato il primo cittadino – per continuare a lavorare, non solo nell’ottica di garantire la regolare fruizione della nostra montagna nei prossimi mesi invernali, ma anche di proseguire nella progettazione di sviluppo futuro di tutto il complesso dei Monti Gemelli”. La ditta incaricata ha assicurato la conclusione dei lavori necessari a ottenere la deroga entro l’inizio delle festività natalizie. L’assemblea ha rappresentato anche l’occasione per presentare ai vari Enti coinvolti la possibilità di utilizzo dei fondi per il riposizionamento dei nuovi impianti, nonché i criteri per la formulazione della gara che dovrebbe essere pubblicata entro la fine della stagione invernale 2024/25. Sono stati infine nominati anche i due consiglieri che andranno a sostituire i già dimissionari Filippo Lucci e Daniela Santoni. Al loro posto entrano Teodora Piccioni e Nicola Marcelli.