Niccolò Fabi stasera in piazza Piacentini

Aprirà con il concerto di Niccolò Fabi, questa sera, la sesta edizione della rassegna ’Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole’. Il cantautore romano sarà il protagonista assoluto, in piazza Bice Piacentini, al paese alto, diretta verso il tutto esaurito per la data sambenedettese di ’Solo Tour Estate 2023’. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno il 19 luglio, con Bandabardò in ’Se mi rilasso collasso. Un libro suonato’ e l’8 agosto, con il premio Oscar Nicola Piovani, nel recital in trio ’Note a margine’. Ingresso: biglietti di posto unico numerato a 20 euro, disponibili nelle biglietterie del circuito AmatVivaTicket, su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia.