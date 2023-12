’N’ice cream’, colonna sonora di un film

Ennesima soddisfazione per la band venarottese dei ‘N’ice cream’, che è stata coinvolta in ‘Bang Bank’, il nuovo film dei ‘Ditelo voi’ in uscita nel 2024. Una canzone del gruppo piceno, infatti, è stata scelta come colonna sonora. Si tratta della cover di ‘Destinazione Paradiso’, storico brano di Gianluca Grignani riarrangiato ovviamente dalla band composta dal cantante Mirko Albanesi, i chitarristi Pietro Tassi e Matteo Trevisti, il bassista Matteo Mariani, il batterista Riccardo Galanti e il tastierista Tiziano Patacchini. Il film verrà distribuito su Amazon Prime e proprio in queste ore è uscito il trailer. "Il mondo del cinema non è molto vicino alla nostra espressione artistica, ma siamo davvero felici e onorati di essere stati scelti – spiega il frontman dei ‘N’ice cream’, Mirko Albanesi –. Per noi questa è un’esperienza nuova e inaspettata. Tra l’altro, stiamo lavorando al nostro secondo disco, dopo il successo del primo che uscì nel 2015. Il prossimo album, che speriamo possa essere pronto per primavera, sarà composto quasi interamente da brani inediti". La cover di ‘Destinazione Paradiso’, realizzata dalla band venarottese, farà da colonna sonora ad una scena importante del film, ma accompagnerà anche i titoli di coda. Tutta la mediazione è stata gestita dallo studio di registrazione di Nereto, ‘La baia dei porci’, mentre la casa di produzione della pellicola cinematografica è la ‘Bronx Film’. Insomma, un altro bel traguardo quello raggiunto dal gruppo venarottese, dopo la recente partecipazione al programma televisivo ‘The Band’, andato in onda sulla Rai.

Matteo Porfiri