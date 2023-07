Nicholas Lionetti, "Ho Acquisito Esperienza e Farò il Massimo per Regalare un Sogno"

di Matteo Porfiri

Ha dovuto affrontare, due mesi fa, le drammatiche conseguenze dell’alluvione in Romagna che lo ha colpito in prima persona, impedendogli di muovere i cavalli, allenarsi e restare sereno. Nonostante tutto, però, ha reagito, con grande coraggio e forza di volontà, trovando delle soluzioni e facendosi letteralmente in quattro per rimediare a una situazione davvero complicata. Nicholas Lionetti, cavaliere della Piazzarola, vuole però mettersi tutto alle spalle e concentrarsi solo sulla Quintana di sabato, che lo vede come possibile outsider alle spalle del super favorito Luca Innocenzi.

Lionetti, questa per lei sarà l’undicesima presenza al campo dei giochi. Crede sia arrivato il momento della maturità?

"Direi proprio di sì. Ho debuttato nel 2016 e ormai ho acquisito una certa esperienza. Questo non posso negarlo. Mi sono preparato come meglio ho potuto. Ci sono stati tanti problemi, nei mesi scorsi, a cominciare dall’alluvione che non mi ha consentito di preparare alcune cavalcature e di allenarmi. Ma adesso siamo qui ed è questa la cosa più importante. Dovremo essere concentrati e dare il massimo per disputare una buona giostra. Poi vedremo cosa riusciremo ad ottenere".

Cosa ne pensa delle assenze di Gubbini e Chicchini?

"Quando mancano degli avversari non è mai piacevole. Anzi, mi dispiace moltissimo. Auguro a entrambi di riprendersi presto. Per Massimo, purtroppo, il quadro è molto più grave rispetto a Pierluigi. Ero lì quando è avvenuto l’incidente e anche io sono rimasto scioccato. E’ stata una scena molto brutta. Vorrei che arrivassero presto delle notizie positive sul suo recupero e non vediamo l’ora, parlo a nome anche di tutti gli altri cavalieri, di rivederlo di nuovo in pista al campo dei giochi".

Come ha trovato la pista in queste ultime prove?

"Devo ammettere che mi è sembrata piuttosto buona. Speriamo che sabato sera possa essere ancora migliore. Ho dovuto saltare delle prove, nei mesi scorsi, a causa dell’alluvione che mi ha riguardato da vicino, ma in queste ultime sessioni ho lavorato molto per farmi trovare pronto. Ribadisco, sono fiducioso e farò il massimo per regalare un sogno ai sestieranti della Piazzarola".

Quale cavallo sceglierà?

"Questo ancora non lo posso dire (sorride, ndr). Lo vedrete sabato sera".