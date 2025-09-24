Nicola Fratoianni: "Altra idea di Marche da costruire insieme"

"Un’altra idea di Marche è possibile: possiamo costruirla insieme". Parola di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, che ieri pomeriggio ha fatto tappa ad Ascoli per sostenere le candidate e i candidati al consiglio regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. L’incontro si è svolto al chiostro del polo Sant’Agostino, con Fratoianni che ha elencato i temi sui quali Avs punta con decisione per rilanciare il territorio. "Occorre ricostruire il paese affinché vengano garantiti alla popolazione quei diritti fondamentali troppo spesso negati – ha spiegato il segretario nazionale di Sinistra Italiana . Parliamo, in primis, del diritto alla salute, messo in discussione da questo Governo. Notiamo, poi, un disinvestimento nei percorsi di istruzione. Sul fronte dell’ambiente, invece, c’è un continuo aumento del consumo di suolo". L’attenzione di Fratoianni, poi, si è focalizzata anche sul fronte occupazionale. "Questo Governo non garantisce nemmeno i diritti del lavoro – ha sottolineato il segretario, che nel comizio è stato introdotto dal consigliere comunale ascolano Andrea Dominici –. Precarizzare rende i lavoratori sempre più fragili. C’è anche un deperimento costante per quanto riguarda la qualità dell’occupazione. Per non parlare, poi, della crisi drammatica del potere d’acquisto degli italiani. Gli stipendi sono fermi da 30 anni e il costo della vita continua a crescere. Ecco, ritengo che queste siano le problematiche che hanno un maggior impatto sul paese e, di conseguenza, anche sulle Marche".

La priorità assoluta, per Fratoianni, è però la sanità pubblica. "È la questione piu trasversale perché ha a che fare con i bisogni, le paure di tutti – le parole dell’onorevole –. Bisogna investire sulla sanità pubblica per rimettere al centro gli interessi della maggioranza. Ed è ciò che il Governo Meloni non ha fatto". Su Ricci, infine, Fratoianni ha spiegato che "l’appoggio al candidato governatore è arrivato sin dall’inizio di questo percorso. Ricci è una persona in grado di governare meglio questa terra". Infine, l’obiettivo realistico di Alleanza Verdi Sinistra. "L’obiettivo è quello di contribuire alla vittoria del centrosinistra – l’auspicio di Fratoianni –. Ma anche quello di crescere. D’altronde, la nostra crescita va avanti da diverso tempo, con continuità. C’è un bel radicamento sui territori e siamo in grado di attrarre soprattutto le giovani generazioni". Presenti, appunto, i quattro candidati del Piceno per Avs alle Regionali di domenica e lunedì: Paula Beatriz Amadio, Giovanni Gaspari, Roberta Rossi e Sandro Tanucci. "Il nostro è un territorio segnato da lavoro povero e precario – ha ribadito, come già fatto nei giorni scorsi negli altri appuntamenti, Paula Beatriz Amadio –. Le aziende chiudono, le famiglie si impoveriscono e gli stipendi non ci permettono più di vivere con dignità. Non possiamo rassegnarci a tutto questo, bisogna porre al centro il diritto ad un lavoro legale, dignitoso e sicuro: il lavoro deve tornare a essere uno strumento di emancipazione, tornando a vivere nella stabilità e dignità economica". Dopo la tappa ad Ascoli, in serata Fratoianni ha incontrato anche gli elettori a Fermo. Presenti i candidati del fermano Gabriele Cannella, Giovanna Fanci, Monia Morlacco e Federico Spagnoli.

Matteo Porfiri