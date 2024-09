Nicole Rondina il nuovo talento del circolo Montanari

Per la Scuola Tennis del Circolo Montanari di Porto d’Ascoli prosegue la serie positiva di risultati, con Nicole Rondina che conquista il titolo di Campionessa regionale della categoria Under 9, mentre la sorella Martina Rondina ai Campionati italiani è rientrata tra le prime sedici della classifica del singolo e tra le prime otto del doppio. Anche Leonardo Mariani ha partecipato ai Campionati italiani Coppa Porro Lambertenghi, che si sono svolti al Ct Alberto Bonacossa di Milano, venendo sconfitto, non senza combattere, da un ragazzo molto forte, l’emiliano Riccardo Briganti, esprimendo un ottimo tennis. "Per il futuro – ha detto il presidente del circolo, Fulvio Silvestri – ci piacerebbe poter installare un terzo campo da tennis".