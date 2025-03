Nicolò, al cinema a 14 anni: "Amo recitare"

Si chiama Nicolò Bizzoco, ha 14 anni, studia al Liceo Scientifico ‘Rosetti’ di San Benedetto ed è uno degli attori protagonisti del Film ‘Il migliore dei mali’ uscito nelle sale cinematografiche giovedì. Il film è ambientato nell’estate del 1997: un gruppo di amici adolescenti: Milo, Michelangelo, Neri, Dante cui si aggiunge Ettore, appena arrivato in città con la madre, indagano sulla scomparsa di Icaro, il cane di uno di loro, sospettando del sinistro vicino di casa Zaira. Un personaggio schivo e odiato in paese, sembra nascondere oltre ad Icaro anche un oscuro segreto.

Mentre cercano di risolvere il mistero della scomparsa tra i cinque amici nascono dei contrasti proprio a causa delle loro vicissitudini familiari e della loro personalità molto differente. Cinque vite complicate dove quasi tutti hanno perso almeno un familiare, tranne Dante i cui genitori lavorano sotto copertura proprio per fare chiarezza sulle strane morti che sembrano avere come un unico comune denominatore la fabbrica del paese, la Termaranto, fonte di sostentamento della maggioranza della popolazione del luogo.

La fabbrica, oltre ad aver portato via qualcosa ai ragazzi con le sue esalazioni tossiche, sembra avergli anche "donato" dei poteri sovrannaturali.

La regia della pellicola è di Violetta Rovetto, il cast è composto da Giuseppe Pallone, Andrea Arru, Riccardo Antonaci, Giorgia Piancatelli, Nicolò Bizzoco, Matteo Ferrara, Pietro Ragusa, Massimo Wertmuller, Annalisa Insardà.

Il "nostro" Nicolò ‘Milo’ è davvero un ragazzo vivace, brillante, che ama studiare e che è combattuto dalla decisione di volersi dedicare al cinema o di studiare medicina per diventare dottore.

Questa esperienza l’ha divertito molto ed è stata interessante anche per la madre Debora che per un mese e mezzo è stata al suo fianco ed ha avuto modo di socializzare con i genitori e tutor degli altri giovani attori che hanno composto il cast del film. Terminato il lavoro sul set, Nicolò si è immerso nello studio con un certo impegno.

Nicolò, in che momento hai capito di voler intraprendere la carriera dell’attore?

"L’ho capito quando ho deciso di frequentare la scuola di recitazione giusto per far passare l’ansia delle interrogazioni e alla fine mi è piaciuto molto, così ho voluto continuare".

E poi cosa è successo?

"È successo che mi sono ritrovato sul set del film ‘Il migliore dei mali’ con la regista Violetta Rovetto e tutta la troupe".

Della recitazione cosa ti piace e cosa no?

"A me piace esprimermi, esibirmi, fare dei film, appunto. Non posso dire che ci sono cose che mi piacciono di meno. E’ veramente così".

Il tuo rapporto con Milo, il tuo personaggio, com’è stato?

"Per me Milo è un personaggio molto simpatico, molto vivace. Un po’ come me. Milo è anche molto dolce ed è per questo che ho imparato ad amarlo da subito".

Secondo te perché dovremmo andare a vedere questo film al cinema?

"E’ un film thriller e anche una specie di giallo. Un film di avventura. Siamo un gruppo di ragazzi brillanti. Venite a vederlo".

Marcello Iezzi