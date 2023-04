"Niente armi ai vigili" C’è lo stop di Spazzafumo

Niente armi, per il momento, alla Polizia municipale. È quanto dice il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha deciso di ibernare l’iniziativa in attesa di approfondimenti a tema e, soprattutto, di una specializzazione interna al settore. "Per ora non daremo alcun armamento alla Polizia municipale – afferma il primo cittadino – nessuna iniziativa, a tal proposito, sarà attivata a San Benedetto in tempi brevi. Si tratta di un tema molto delicato sul quale occorre spendere più di un momento di riflessione. Intendiamoci: le indicazioni della Prefettura sono legittime e motivate, e sicuramente meritano di essere approfondite. Ma è altrettanto chiaro che, per attribuire strumentazione di un certo tipo agli agenti locali, è necessario che questi abbiano collezionato non solo ore di formazione specifica sul suo uso, ma che abbiano anche una specializzazione a monte piuttosto mirata. Tutto questo va legato al nostro particolare contesto: in Riviera ci possono essere fenomeni di criminalità, ma senza una competenza fortemente strutturata, la detenzione di armi può, in certi casi, peggiorare la situazione. Ad ogni modo, di tutto questo ho parlato già al Prefetto, e al momento non sono previste riforme del settore". Si ricorderà come già nel 2021 il comune di San Benedetto avesse ricevuto una sollecitazione da parte della Prefettura, affinché fosse avviato un iter per l’introduzione di armi nella dotazione della Polizia municipale.

L’iniziativa trae base normativa dalla legge 12797, secondo cui "gli addetti al servizio di Polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza". Due anni fa, l’intervento della Prefettura portò l’argomento al centro del dibattito locale attraverso una missiva datata 20 ottobre 2021, "nella quale si è evidenziata l’esigenza – recita una vecchia delibera del consiglio di Ascoli - più volte emersa anche nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di dotare il personale della Polizia locale di adeguati strumenti di autodifesa". La decisione finale, però, spetta al comune: è il vertice dell’ente locale che deve stabilire se sia il caso di introdurre una novità così impattante.

Giuseppe Di Marco